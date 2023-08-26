Медведев отметил прагматизм нынешнего руководства Грузии

Зампред Совбеза РФ считает, что против сотрудничества с Москвой в Тбилиси выступают только "отдельные политические фрики"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Нынешнее руководство Грузии в целом отличается прагматизмом, кроме отдельных политических фриков, выступающих против сотрудничества с РФ. Такое мнение высказал зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT.

"Нынешняя генерация руководителей и та политическая сила, которая в Грузии стоит у власти, во всяком случае отличается прагматизмом, это невозможно не отметить. Именно поэтому у нас сейчас с ними развиваются отношения, мы разрешили въезд граждан Грузии в Россию без виз снова, именно поэтому самолеты стали летать", - сказал Медведев.

Он отметил, что там остаются и "оголтелые, сумасшедшие" и странные люди среди политиков. "Вот нынешняя президентша Грузии [Саломе Зурабишвили], я не знаю, разговаривает ли она по-грузински или нет, она француженка с какими-то итальянскими отсылками, которая категорически выступает против развития экономики своей страны", - сказал замглавы СБ РФ, добавив, однако, что сейчас "такие политики там не играют первой роли", тем более что роль президента в парламентской республике, которой является сейчас Грузия, минимальна.

"Если вы на улице остановите среднестатистического грузинского гражданина и спросите, хочет ли он, чтобы в Грузии были российские туристы, чтобы они деньги привозили, тратили в его стране, если это нормальный обычный человек, он скажет "да". А если это политизированная фигура, которая на этом тоже зарабатывает деньги или делает политическую карьеру, то возможны всплески эмоций", - продолжил Медведев.

Он признал, что на российско-грузинских отношениях сказываются и последствия конфликта 2008 года. "Это все-таки драматическая часть нашей истории, она, к сожалению, случилась, несмотря на всю колоссальную помощь и поддержку, которую наш народ оказал когда-то становлению Грузии. Ведь если бы не российская опека, помощь Грузии, то неизвестно, что вообще было бы с народом Грузии и существованием этого государства", - сказал зампред Совбеза РФ.

"Поэтому нормальные люди за сотрудничество, а политические фрики против. Кто-то из них ушел в небытие и уже разлагается в камере, как Михаил Саакашвили, кто-то еще у власти", - заключил Медведев.