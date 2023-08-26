Медведев надеется, что Грузии хватит прагматизма признать Абхазию и Южную Осетию

Зампред Совбеза РФ отметил, что "исторически это все равно близкие народы"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что руководство Грузии проявит прагматизм и признает самостоятельность Абхазии и Южной Осетии. Об этом он заявил в интервью ТАСС и RT по случаю 15-летия признания Россией независимости этих двух республик, указы о котором были подписаны Медведевым, занимавшим тогда пост президента РФ, 26 августа 2008 года.

"Надеюсь, грузинским руководителям хватит прагматизма признать реалии, в том числе существование Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных субъектов международного права, и выстроить с ними отношения, потому что исторически это все равно близкие народы", - сказал замглавы СБ РФ.

Он не стал комментировать нынешнее состояние грузино-абхазских и грузино-югоосетинских отношений, отметив, что их "пусть лучше оценивают сами участники этого треугольника". "Хотя мы внимательно за этим наблюдаем. В политике всякое бывает, очень важен прагматизм. У нас у всех есть эмоции, но эмоции при принятии решений - не когда ты что-то говоришь или в Telegram-канале пишешь, а когда ты принимаешь решения - надо отставить в сторону", - сказал Медведев. Он при этом подчеркнул, что нынешняя генерация руководителей Грузии и та политическая сила, которая стоит там у власти, "во всяком случае отличаются прагматизмом".