В Херсонской области провели жеребьевку печатной площади для предвыборной агитации в СМИ

Как отметили в избиркоме региона, следующим этапом является агитация

ГЕНИЧЕСК, 26 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области провела жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади и эфирного времени для предвыборной агитации кандидатов на сентябрьских выборах, сообщил в субботу региональный избирком в своем Telegram-канале.

"Состоялась жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатов. В жеребьевке приняли участие: "Телерадиокомпания "Таврия"; херсонская областная объединенная редакция, которая включает в себя периодические печатные издания: "Голопристанский вестник", "Каховская заря", "Золотая нива", "Надднепрянская правда", "Новая Каховка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следующий этап - агитация, в том числе обязательные дебаты представителей четырех политических партий, выдвинувших списки кандидатов.