Посольство РФ связалось с властями в Ливане по поводу задержания российских граждан

В дипмиссии сообщили, что ожидают получения от них разрешения на встречу с задержанными

БЕЙРУТ, 26 августа. /ТАСС/. Посольство России в Ливане находится в контакте с местными властями в связи с задержанием двух граждан РФ в аэропорту Бейрута. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российской дипломатической миссии.

"Мы находимся на связи с ливанскими властями и ожидаем получения от них разрешения на встречу консульских работников с задержанными гражданами", - отметил собеседник. Дипломат не привел никаких других подробностей.

Ранее источник в Управлении общей безопасности Ливана сообщил газета Al Akhbar о том, что на прошедшей неделе его сотрудники задержали в аэропорту Бейрута гражданина России с женой. Как утверждается, россиянин был завербован израильской разведкой и ранее посетил южные районы Ливана, где находятся объекты шиитской партии "Хезболлах".