В ЛНР сообщили, что Киев попытается до весны мобилизовать более 300 тыс. украинцев

Это необходимо для того, чтобы компенсировать потери, в том числе понесенные в ходе неудачного контрнаступления, отметил бывший посол республики в Москве Родион Мирошник

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Киев попытается до весны мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 300 тыс. жителей страны, чтобы компенсировать потери, в том числе понесенные в ходе неудачного контрнаступления. Такое мнение в эфире телеканала "Соловьев Live" выразил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.

"Цифры, которые сегодня называют, это где-то 200-300 тыс. человек, которые нужны, кроме текущей мобилизации. Текущая мобилизация - это 10 тыс. в месяц. До весны им необходимо мобилизовать 60-70 тыс. человек текущих и более 300 тыс. человек потенциально у них стоит план, который нужно выбрать. Всего из мобилизационного резерва Украина забрала 1,2-1,3 млн человек, из которых безвозвратные потери уже где-то в районе 400 тыс. человек", - сказал Мирошник, уточнив, что примерно столько же украинских солдат находится на передовой.

Он отметил, что в ходе так называемого контрнаступления Киеву не удалось показать никаких результатов, ВСУ не достигли даже первой линии обороны российских сил. При этом украинские войска приберегают в резерве порядка 40 тыс. обученных солдат и поставленную Западом технику, а в контрнаступление на прорыв минных полей бросают в основном плохо подготовленных мобилизованных бойцов, считает Мирошник.

"Количество людей, которые утилизируются сейчас, неимоверное. Даже по официальным данным, которые давало Минобороны России (украинское Минобороны может либо молчать, либо врать), только по нашим данным, там более 40 тыс. - это где-то примерно около 10% от воюющих объединений на территории с украинской стороны. 10% они за это время, за два с половиной месяца, утилизировали. Плюс примерные цифры, которые называют военкоматы, для восстановления численности они должны собирать не менее 10 тыс. человек. В этом режиме они работают, начиная с апреля-мая", - рассказал Мирошник.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.