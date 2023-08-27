Сальдо сообщил о безуспешной попытке ВСУ активизироваться на Днепре

Врио губернатора Херсонской области при этом отметил, что опасность поражения дронами в этом районе остается

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ко дню независимости страны активизировались на Днепре в Херсонской области, однако успеха не имели, сообщил в воскресенье ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Определенная активизация противника в акватории Днепра в последнее время имела место. Началось все с Казачьих Лагерей. Видимо, хотели заработать "перемоги" к своему бесславному дню "нэзалэжности". Ничего у них, конечно, не вышло", - сказал Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области отметил, что остается опасность поражения вражескими беспилотниками. "Никакое оборонительное вооружение не дает 100% результата. Тем более в мирных населенных пунктах, жители которых не могут себе позволить постоянно дежурить с охотничьими ружьями в готовности отразить нападение FPV-дронов противника", - добавил Сальдо.