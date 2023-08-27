Слуцкий: ЛДПР готова поддержать врио глав новых регионов при их избрании заксобраниями

По словам лидера партии, у ЛДПР "есть определенные вопросы" к нынешним руководителям новых регионов

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. ЛДПР готова поддержать кандидатуры врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей при их избрании парламентами регионов на должности постоянных руководителей этих субъектов РФ. Об этом сообщил ТАСС лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий по время поездки в Красноярск.

Политик отметил, что в партии рассчитывают "на объективность в ходе единого дня голосования" при выборах в заксобрания. "Думаю, что результат будет знаковым для формирования фракции ЛДПР во всех четырех новых органах законодательной власти в Донецке, Луганске, Херсонщине и Запорожье", - сказал он.

По словам Слуцкого, у ЛДПР "есть определенные вопросы" к нынешним врио глав новых регионов. "Но, тем не менее, есть с ними постоянный диалог, поэтому готовы [их поддержать после прохождения в заксобрания]", - добавил лидер партии.

Выборы глав Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут непрямыми, в сентябре в новых субъектах РФ пройдут выборы в региональные заксобрания. Согласно федеральному закону "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", в случае если голосования по избранию высшего должностного лица и нового состава заксобрания субъекта РФ должны быть проведены в один год, глава государства представляет кандидатов для избрания в срок до дня голосования на выборах депутатов законодательного органа, но не ранее чем за пять дней до этого дня.

В начале августа генсовет "Единой России" предложил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры от партии на должности руководителей четырех новых регионов. Ими стали: врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.