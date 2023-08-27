Лавров заявил, что БРИКС никого не хочет ущемлять

Как отметил глава МИД РФ, необходимо лишь, чтобы объединению не мешали осуществлять взаимовыгодные проекты

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. БРИКС не ставит своей целью кого-либо ущемить, необходимо лишь, чтобы объединению не мешали осуществлять взаимовыгодные проекты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мы никого не хотим ущемлять. Мы просто хотим, чтобы нам не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодные, не направлены против кого-либо", - сказал он.

На вопрос, правда ли, что в дальнейшем БРИКС может стать альтернативой формату G20, Лавров ответил, что "в этом сейчас нет необходимости".