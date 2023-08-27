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обновлено 27 августа, 11:48
Саммит БРИКС - 2023

Лавров: БРИКС будет координировать подходы с новыми членами в ООН и "двадцатке"

Как сообщил глава МИД РФ, также будет координироваться работа и на других международных площадках

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС будет координировать свои подходы с новыми членами в ООН, Группе двадцати и на других международных площадках. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Мы будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами в ООН, "двадцатке" и на других международных площадках", - сказал Лавров.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В его рамках прошла крупнейшая за последние годы встреча глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит БРИКС - 2023
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