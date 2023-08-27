Слуцкий извинился перед мэром Красноярска, но назвал ситуацию в городе вопиющей

Лидер ЛДПР, общаясь с журналистами, предложил "воткнуть куда-нибудь" надувной шарик с символикой партии главе города

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий извинился перед мэром Красноярска Владиславом Логиновым за свои высказывания в его адрес, при этом назвав "безграмотным сити-менеджментом" ситуацию с возможной ликвидацией одного из городских предприятий. Запись с комментарием главы партии распространила ее пресс-служба.

"Готов принести извинения. Вопрос в том, что то, что происходит с "Сибкрасполимером", является очевидным примером безграмотного сити-менеджмента. Мы ввели несколько лет назад понятие КРТ - комплексное развитие территории. Разве можно в него включать действующее предприятие, которое создало в Красноярске сотни рабочих мест и производит высокотехнологичную продукцию для "оборонки", для добывающей промышленности, но и для специальной военной операции?" - указал Слуцкий. По его словам, по плану это предприятие должно быть снесено, а на его месте построено жилье. "Мы все имеем серьезный опыт, в том числе муниципального управления, должен отметить, что эта ситуация совершенно вопиющая", - заявил политик.

Говоря о "Сибкрасполимере", Слуцкий обратился к красноярцам и врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову с призывом "изживать подобные вещи" из практики, чтобы не было негативной реакции на комплексное развитие территории, которое, по его мнению, является прекрасной муниципальной механикой.

"Мэру приношу извинения. Давайте будем работать, чтобы в нашей деятельности, когда страна переживает момент истины, не было перекосов, особенно в Красноярском крае, который всегда был есть и остается важнейшим регионом для России", - заключил глава ЛДПР.

Высказывания Слуцкого и мнение партии

Ранее и.о. первого вице-губернатора - руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко разместил в своем Telegram-канале видеозапись, на которой Слуцкий, общаясь с журналистами, предложил "воткнуть куда-нибудь" надувной шарик с символикой партии мэру Красноярска.

Как в свою очередь отметил член думской фракции ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев, власти Красноярска могли бы более пристально следить за состоянием жилищно-коммунального хозяйства города, которое находится в плачевном состоянии, в ином случае вмешательства ЛДПР не потребовалось бы. "Ситуации типовые: махинации со стороны управляющих компаний, безразличие городских чиновников к проблемам в ЖКХ, грязные дворы и подъезды, грязная вода и т. д. Может быть, если бы городские чиновники так же пристально следили за городским хозяйством, то и без шарика обошлось бы", - сказал он.

В новость внесена правка (15:47) - передается с исправлением имени мэра Красноярска и уточнением должности Котюкова - врио губернатора.