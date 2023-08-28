Слуцкий назвал отсутствие поддержки Запада главной фобией киевского режима

По словам лидера ЛДПР, этот страх является причиной изображения Украиной оптимизма и демонстрации на публике своих боевых побед

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью телеканалу "Рада" выдало главный страх киевского режима - остаться без денег, оружия и поддержки Запада во главе с США. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова Зеленского о боязни переноса боевых действий на территорию России.

В воскресенье Зеленский заявил в ходе интервью, что опасается переносить боевые действия на территорию РФ, чтобы не остаться одному.

"Зеленский в своем амплуа - дает представление на широкую публику. В интервью украинским СМИ он заявил, что не считает правильным перенесение "войны" на территорию России: "Есть большой риск, что в таком случае мы останемся одни". Ответ Зеленого выдал главную фобию укронацистского режима: остаться без денег, оружия и поддержки Запада во главе с США", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, именно этот страх является причиной изображения Украиной оптимизма и демонстрации в публичном пространстве своих боевых побед. "Подобные дешевые приемы легко разоблачаются. И характерно, что все больше возможных претендентов на пост президента Соединенных Штатов, как сообщает The Hill, выступают против военной поддержки Киева", - добавил Слуцкий.

Он также считает, что Зеленский соврал, когда выразил опасения переноса боевых действий на территорию РФ. "Отправка диверсионных групп в Белгородскую область, атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, другие регионы - это разве не попытка вести "войну" террористическими методами на территории России? А обстрелы кассетными боеприпасами мирного населения?" - подчеркнул Слуцкий.

Лидер ЛДПР отметил, что в Вашингтоне и Брюсселе зря закрывают глаза на действия Украины. "Дороже обойдется - сомнений нет. С последствиями не только для Киева, но и для его спонсоров", - написал он.