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Единый день голосования

В Алтайском крае кандидат от партии пенсионеров снялся с выборов губернатора

Выборы главы края пройдут 8, 9 и 10 сентября

БАРНАУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Лидер реготделения партии пенсионеров Елена Хрусталева заявила о выходе из числа кандидатов на пост губернатора Алтайского края в предстоящих выборах в пользу кандидатуры Виктора Томенко. Об этом Хрусталева сообщила ТАСС, отметив, что уже подала соответствующее заявление в избирком региона.

"[Приняла решение] снять себя с выборов губернатора. Заявление [в избирком] подала сегодня утром", - сказала она.

Таким образом, на выборах главы региона осталось четыре зарегистрированных кандидата, в числе которых представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Евгения Боровикова, кандидат от ЛДПР Сергей Булаев, Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России", а также действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Подача документов завершилась 29 июля.

Выборы главы края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияРоссийская партия пенсионеров за справедливостьАлтайский край
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