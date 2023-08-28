28 августа, 06:23,
обновлено 28 августа, 06:39
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на краснолиманском и купянском направлениях

По словам врио главы ДНР, подразделения РФ выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь со своей стороны, старались наносить серьезные удары по противнику

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать на краснолиманском и купянском направлениях, где ранее российская армия существенно продвинулась вперед, чтобы вернуть утраченные позиции. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Что касается краснолиманского направления, мы фиксировали улучшение позиций наших подразделений, противник не менее 12 раз за ночь пытался контратаковать, возвращать позиции в направлении населенных пунктов Ягодное, Новоселовское, Надежда, Ямполовка. Наши подразделения выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь со своей стороны, старались наносить серьезные удары по противнику", - сказал Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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