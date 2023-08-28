Медведев заявил, что Россия производит даже больше вооружений, чем требуется ее армии

По словам зампреда Совета безопасности, киевский режим постоянно пытается подсчитать запасы российской техники, и это - в логике его существования, потому что живет он сейчас за счет "хозяев"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности армии. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он заметил, что киевский режим постоянно пытается подсчитать запасы российской техники, и это - в логике его существования, потому что живет он сейчас за счет "хозяев".

"Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества", - подчеркнул Медведев.

Украина же, считает зампред СБ РФ, сейчас существует как "страна-паразит". "Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима", - уверен он.