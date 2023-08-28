28 августа, 09:49

В Думу внесли законопроект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы в армии

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Поправки предлагается внести в статью 22 (основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации) закона "О гражданстве Российской Федерации"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев внес в палату парламента законопроект, по которому уклонение лица, принятого в гражданство РФ, от исполнения воинской обязанности, мобилизации или нарушение сроков постановки на воинский учет предлагается считать основанием для прекращения гражданства. Документ размещен в думской базе данных.

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В пояснительной записке парламентарий указал, что уроженцы иностранных государств, получившие российское гражданство, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство РФ дает не только права, но и соответствующие обязанности.

Поправки предлагается внести в статью 22 (основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации) закона "О гражданстве Российской Федерации". 

Теги:
РоссияКПРФМатвеев, Михаил Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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