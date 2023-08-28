28 августа, 10:05,
обновлено 28 августа, 10:32

Песков сообщил, что осенью у Путина планируются международные поездки

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, ожидаются ли у Путина подобные поездки на фоне выданного Международным уголовным судом ордера на арест

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует осенью совершить международные визиты, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Так он ответил на вопрос, ожидаются ли у Путина подобные поездки на фоне выданного Международным уголовным судом ордера на арест главы российского государства.

"Планируются. Осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать", - сказал представитель Кремля.

Более детальную информацию Песков приводить не стал. "Заранее мы по понятным причинам не хотим это анонсировать", - отметил он.

В июле помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что в октябре Путин может посетить Китай. В это время в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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