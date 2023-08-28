Путин сегодня проведет встречу с врио губернатора Омской области Хоценко

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у президента ожидается "спокойный рабочий день"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у президента ожидается "спокойный рабочий день".

"Одна из них (встреч - прим. ТАСС) будет посвящена региональной проблематике, он встретится с исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко. По делам омским, по делам сибирским они поговорят", - сказал он.

Помимо этого, как сообщил Песков, Путин сегодня проведет международный телефонный разговор.

Как отметил представитель главы государства, "весьма и весьма напряженным графиком нас ожидает осень".