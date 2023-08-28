28 августа, 10:07,
обновлено 28 августа, 10:19

Кремль подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана

О том, где и когда конкретно она пройдет, будет сообщено позднее, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро. Но о том, где и когда конкретно она пройдет, будет сообщено позднее, пояснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим", - сказал он на брифинге в ответ на вопрос, могут ли переговоры состояться на территории России.

Песков уточнил, что пока не может привести дополнительных деталей. "Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей", - отметил представитель Кремля.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября. Турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган намеревается в ходе переговоров с российским коллегой затронуть вопрос возобновления зерновой сделки. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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