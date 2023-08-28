Глава Белгородского района Владимир Перцев покинул пост по собственному желанию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это связано с переходом Перцева на новую работу

БЕЛГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Владимир Перцев покинул пост главы Белгородского района по собственному желанию. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Владимир Николаевич Перцев покинул пост главы Белгородского района по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - пояснил губернатор.

Перцев был избран на должность главы администрации Белгородского района в апреле 2020 года. До него этот пост занимал Анатолий Попков, который в июне 2022 год был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение взяток и незаконное хранение оружия.