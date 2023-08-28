Его поздравили главный федеральный инспектор по Пермском краю Сергей Половников и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин

ПЕРМЬ, 28 августа. /ТАСС/. Новый глава Перми Эдуард Соснин вступил в должность. На церемонии инаугурации он принес присягу на тексте Устава города Перми, также ему вручили удостоверение, подтверждающее полномочия, и нагрудный знак, сообщает корреспондент ТАСС.

"Вступая в должность главы города, я осознаю ту огромную ответственность, которую я должен нести перед жителями города, народными избранниками и руководством региона. <…> Уверен, что плодотворное сотрудничество краевой, городской власти и депутатов позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития города и находить оптимальные решения даже самых сложных вопросов. Только сплоченная команда всех уровней и всех ветвей власти способна достичь значимых результатов. Готов все свои профессиональные знания и навыки применить на служение Перми и пермякам", - сказал Соснин.

Глава Перми в своей речи также отметил, что жители города ждут от городских властей "решения конкретных насущных проблем". "Поэтому одним из главных принципов работы городской администрации должен стать результат. Важно не только заниматься текущими задачами, нужно быть в тесном контакте с жителями города, необходимо уметь слушать и слышать, что говорят жители и бизнес", - отметил новый мэр Перми, добавив, что сейчас больше усилий необходимо сосредоточить на развитии районов и микрорайонов города, "чтобы их уровень комфорта и благоустройства был не хуже, чем в центральных районах", заняться теми вещами, которые "реально волнуют людей".

"Совместно с краевыми властями мы продолжим оказывать участникам СВО и членам их семей всестороннюю поддержку, решать бытовые проблемы, помогать с реабилитацией и трудоустройством. Именно такую задачу для всех уровней власти ставит президент Владимир Владимирович Путин, - сказал Эдуард Соснин. - Пермь вступает в свое четвертое столетие как значимый для России город трудовой доблести и город с современными технологиями. Совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным и командой регионального правительства мы продолжим развивать и создавать новые возможности для каждого жителя краевой столицы".

Со вступлением в должность главу Перми поздравили главный федеральный инспектор по Пермском краю Сергей Половников и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава Прикамья подарил Эдуарду Соснину книгу об истории Перми и Пермского края, а также молот, который, по словам Махонина, символизирует Пермь и "несгибаемость уральского характера". "Хочу пожелать вам, чтобы этот молот помогал вам ковать будущее Перми и Пермского края", - добавил губернатор.

Бывший министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин был избран главой Перми и главой администрации Перми на пленарном заседании депутатов Пермской городской думы 22 августа. Всего на конкурс на замещение этой должности подали заявки 15 кандидатов. По данным Минэкономразвития Прикамья, после перехода Эдуарда Соснина на новую должность обязанности главы ведомства возложены на первого заместителя министра Татьяну Чуксину.

О новом главе Перми

Эдуард Соснин родился 27 ноября 1982 года в городе Лысьве Пермского края. Он получил высшее образование в НИУ ВШЭ в Перми и Москве по специальности "менеджмент". В 2018 году Соснин стал победителем первого всероссийского конкурса "Лидеры России", получил грант, которым оплатил обучение в Стокгольмской школе экономики в Москве. В ноябре 2020 года он был назначен министром экономического развития и инвестиций Пермского края.