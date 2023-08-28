Песков заявил, что Путин уже выразил соболезнования в связи со смертью Пригожина

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что "для юридических процедур необходимо было дождаться экспертизы, генетической и биологической, которая была завершена вчера"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина в связи с его гибелью до объявления результатов экспертизы, потому что этому факту были "очевидные подтверждения", пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент выразил соболезнования его [Пригожина] семье", - сказал представитель Кремля, напомнив, что соответствующие заявления Путин сделал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

"Вы понимаете, что есть информация де-факто, но, чтобы оперировать этим де-юре, нужно было дождаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидные подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, другие материалы, которые свидетельствовали о том, [что Пригожин был на борту]. Поэтому президент выразил уже соболезнования", - пояснил Песков.

При этом он добавил, что "для юридических процедур необходимо было дождаться экспертизы, генетической и биологической, которая была завершена вчера".

27 августа Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Евгений Пригожин.

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту были десять человек, все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.