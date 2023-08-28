Путин похвалил работу Хоценко как врио губернатора Омской области

Президент России призвал Виталия Хоценко стараться "напрямую работать с людьми"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остался доволен тем, как развивается Омская область под руководством врио губернатора Виталия Хоценко.

"Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими", - отметил глава государства, заслушав доклад о развитии региона на встрече с Хоценко в Кремле.

Путин призвал врио губернатора стараться "напрямую работать с людьми". "Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область", - добавил президент. Осенью Хоценко предстоят выборы на пост губернатора.

Президент поручил не забывать и про непростые долгоиграющие вопросы. Одна из главных задач, по его словам, - это улучшение экологической ситуации. "Надо работать с теми загрязнителями, которые функционируют. У нас есть соответствующие программы, есть законы, принятые на этот счет. Сейчас не буду все воспроизводить, вы и так все знаете, и производственники все знают. Нужно добиваться того, чтобы они исполняли все требования, предъявляемые законом", - обозначил направления работы президент.

По его словам, омским властям также необходимо заниматься жилищными и коммунальными вопросами. "ЖКХ, сети ЖКХ. Вы сами упомянули об обманутых дольщиках - две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца", - поставил задачу глава государства.