Единороссы успешно протестировали свои ситуационные центры для наблюдения за выборами

Система для наблюдения за выборами будет открыта 7 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Тестирование систем ситуационных центров партии "Единая Россия" для наблюдения за ходом сентябрьских выборов прошло успешно. Об этом заявил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, комментарий которого приводит пресс-служба партии.

Система ситуационных центров единороссов для наблюдения за выборами будет открыта 7 сентября. "Партия проверила отработку алгоритмов реагирования на возможные нарушения, устойчивость работы партийных дата-центров. Особое внимание уделили стресс-тестам на информационную инфраструктуру, чтобы подготовить ее к возможным DDOS-атакам", - сказал Перминов.

Он отметил, что система наблюдения позволяет партии в режиме реального времени получать информацию с каждого избирательного участка.

"Специалисты федерального ситуационного центра смогут оперативно реагировать на любые ситуации, требующие дополнительных и экстренных мер по защите прав избирателей", - сказал Перминов, добавив, что сотрудники ситуационных центров - юристы, наблюдатели и другие специалисты, прошедшие обучение по использованию партийных цифровых сервисов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.