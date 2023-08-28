Захарова: слова Макрона о трезвом подходе к событиям в мире говорят об отрезвлении Запада

Ранее, в ходе выступления на ежегодной конференции послов Франции, президент Франции отметил, что международная ситуация усложняется и это грозит ослаблением Запада и, в частности, Европы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости трезво оценивать международные процессы, не впадая в "чрезмерный пессимизм", свидетельствует об отрезвлении Запада. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Радует, что Западную Европу посетил именно "чрезмерный пессимизм". Так как выход из него означает не оптимизм, а просто пессимизм. Это уже один шаг к отрезвлению, - отметила дипломат. - Запад "занимал и занимает доминирующие позиции". Заметьте, будущее время в этой фразе отсутствует. Что свидетельствует о реалистичности оценок отдельных представителей Запада. Так держать".

Ранее, в ходе выступления на ежегодной конференции послов Франции, Макрон отметил, что международная ситуация усложняется и это грозит ослаблением Запада и, в частности, Европы. Поэтому, по словам президента Франции, европейским странам "нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм". Он также указал на то, что идет пересмотр мирового порядка, "где Запад занимал и занимает доминирующие позиции".