Посольство РФ в Лондоне призвало помнить узников британского концлагеря на острове Мудьюг

В дипмиссии отметили, что там погибли от болезней или были казнены не менее 200 человек

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Память об узниках концентрационного лагеря на острове Мудьюг вблизи Архангельска, созданного британскими войсками в период иностранной военной интервенции в Россию в 1918 году, необходимо сохранять и передавать будущим поколениям во избежание подобных трагедий. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства РФ в Лондоне по случаю годовщины создания лагеря.

"В истории отношений России и Соединенного Королевства много неоднозначных страниц. Есть эпизоды, вызывающие не только гордость, но и горечь. Они заслуживают того, чтобы об этом говорили, извлекали из них уроки. 105 лет назад, в конце августа 1918 года, на острове Мудьюг неподалеку от Архангельска начал действовать созданный британскими войсками концентрационный лагерь для местных жителей, сотрудничавших с новой советской властью, а затем и попросту недовольных положением дел. В это время на Русском Севере разворачивалась интервенция сил Антанты", - сказано в сообщении.

"Заключенные находились на Мудьюге в крайне тяжелых условиях. За 13 месяцев существования лагеря в нем оказались около тысячи человек. Погибли от болезней или были казнены не менее 200 узников. Некоторых выживших впоследствии отправили в Великобританию в качестве заложников", - добавили в посольстве.

В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что местные жители, историки и волонтеры при поддержке властей "берегут память о лагере и тех, кто в нем находился", и "сохраняют и восстанавливают мемориалы и оставшиеся от лагеря сооружения".

О концлагере

Всего в 1918-1919 годы в концентрационном лагере на Мудьюге содержались более тысячи человек. Лагерь для военнопленных был создан представителями иностранной военной интервенции на севере России в августе 1918 года, а с июня 1919 года использовался правительством Северной области как ссыльно-каторжная тюрьма.

После восстания 15 сентября 1919 года и массового побега заключенных лагерь был переведен в Йоканьгу на Кольском полуострове. Мудьюгский концлагерь времен Первой мировой войны - единственный, постройки которого сохранились до наших дней, однако пришли в запустение после 1993 года, когда были прекращены экскурсии на остров.

В августе 2022 года пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии сообщила, что на Мудьюге восстановили мемориал жертвам иностранной интервенции 1918-19 годов. Первый мемориал на острове был открыт в 1928 году, новый памятник был установлен в 1958 году. Он представляет из себя обелиск высотой 24,5 м.