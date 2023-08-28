В Совбезе РФ назвали сложной обстановку в Приднестровье

Сложившаяся ситуация чревата рисками не только для внутренней, но и для региональной безопасности, считают в ведомстве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг Приднестровья остается непростой и чревата рисками для безопасности не только в Молдавии, но и за ее пределами. Такое мнение в интервью "Российской газете" выразил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Остается сложной обстановка в Приднестровье", - предупредил он. Так, пояснил Шевцов, со стороны Кишинева все чаще выдвигаются требования по выводу оперативной группы российских войск и замены миротворческого контингента на гражданских наблюдателей ОБСЕ. На словах выступая за политическое урегулирование, молдавское руководство одновременно блокирует работу в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) , констатировал он.

"Очевидно, что сложившаяся сейчас в Молдавии ситуация чревата рисками не только для внутренней, но и для региональной безопасности", - считает замсекретаря Совбеза России.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. С тех пор стороны ведут переговоры об урегулировании и отношений, в том числе в формате "5+2", на которых Россия, Украина, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступают гарантами, ЕС и США - наблюдателями.

Двусторонние отношения между берегами Днестра охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.