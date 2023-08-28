Путин провел телефонный разговор с Моди

Президент России и премьер-министр Индии обсудили в том числе итоги саммита БРИКС, подчеркнув при этом значимость расширения организации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере", - говорится в сообщении Кремля.

Путин и Моди отметили, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается успешно, и выразили настрой на дальнейшую совместную работу. В Кремле сообщили, что лидеры рассмотрели "актуальные вопросы российско-индийских отношений, поступательно развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства".

"Констатирована позитивная динамика торгово-экономического сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

О саммите G20

Путин и Моди обсудили в числе прочих тем саммит G20, запланированный на 9-10 сентября в Нью-Дели.

"Проведен обмен мнениями в связи с предстоящим саммитом "Группы двадцати" в Нью-Дели", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не поедет на саммит G20 в Индию. Отвечая на вопрос, примет ли президент РФ участие в саммите по видео-конференц-связи, представитель Кремля отметил, что формат будет уточняться.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы некоторых других стран. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения.

О саммите БРИКС

Путин с Моди обсудил итоги прошедшего саммита БРИКС и предстоящее в 2024 году председательство России в этом объединении, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего - расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах", - говорится в сообщении.

"Условлено о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года председательства России в БРИКС", - отметили в Кремле.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Как объявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов группы решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года.