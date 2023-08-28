В СБ РФ заявили, что США пытаются перенести разработку биооружия в страны СНГ

Проводимая Москвой разъяснительная работа об опасности военно-биологических программ США уже вынудила Вашингтон более тщательно скрывать свои цели, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вашингтон пытается перенести программы по разработке биологического оружия с Украины, где их пришлось свернуть, в другие государства - в том числе на пространстве СНГ. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

По его словам, "после того, как американцам пришлось свернуть ряд проектов на Украине, их активность на пространстве СНГ возросла". "США предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных", - сказал заместитель секретаря Совбеза.

Как отметил Шевцов, "подтверждено, что США ведут разработку биологического оружия, в том числе нацеленного на определенные этнические группы". Для этих целей, пояснил он, ведется сбор коллекций ДНК, изучаются возможности передачи опасных заболеваний от животных к человеку, выявляются штаммы микроорганизмов, невосприимчивых к антибиотикам, в том числе из группы резерва (такие лекарства применяются для лечения возбудителей с множественной лекарственной устойчивостью).

Замсекретаря Совбеза РФ указал, что проводимая Москвой разъяснительная работа об опасности военно-биологических программ США уже вынудила Вашингтон более тщательно скрывать свои цели. "Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", - указал Шевцов.