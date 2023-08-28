В Индии сообщили, что Путин заявил о невозможности посетить саммит G20 в Нью-Дели

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, сообщили в офисе индийского премьера Нарендры Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил офис премьер-министра Индии.

"Президент Путин проинформировал, что не сможет принять участие в саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели 9-10 сентября, и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в сообщении по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора. Моди выразил понимание в связи с таким решением и поблагодарил российского лидера за поддержку инициатив Индии в рамках ее председательства в объединении. Собеседники также отметили "прогресс по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональным и глобальным темам, включая прошедший недавно саммит БРИКС в Йоханнесбурге". "Оба лидера договорились оставаться в контакте", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, пояснил: "Формат участия сообщим дополнительно".

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения.