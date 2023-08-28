В Совбезе РФ заявили о попытках Запада дискредитировать российских миротворцев в Карабахе

Заместитель секретаря СБ РФ Алексей Шевцов отметил, что "государства Запада хорошо умеют провоцировать и раздувать конфликты, однако особыми заслугами в их урегулировании похвастаться не могут"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия фиксирует попытки западных стран вмешаться в процесс нагорнокарабахского урегулирования и дискредитировать российских миротворцев в регионе. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс нагорнокарабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции", - сказал он.

По словам замсекретаря СБ РФ, "государства Запада хорошо умеют провоцировать и раздувать конфликты, однако особыми заслугами в их урегулировании похвастаться не могут".

Шевцов обратил внимание, что Россия "неизменно выступала в роли миротворца и защитника" на Южном Кавказе. По его словам, "нет нужды напоминать, что именно Россия внесла решающий вклад в остановку боевых действий между Азербайджаном и Арменией в 2020 году и именно при российском посредничестве были достигнуты трехсторонние договоренности на высшем уровне, которые легли в основу нормализации отношений двух стран". "В настоящее время мы прилагаем все усилия для претворения этих договоренностей в жизнь", - подчеркнул он.

"В зоне соприкосновения выполняют задачи по предотвращению эскалации российские миротворцы. Ведется работа над мирным договором, разблокированием транспортных коридоров, восстановлением экономических связей, делимитацией границы, укреплением доверия", - перечислил замсекретаря Совбеза. Он также отметил, что по инициативе России было предложено направить в район конфликта мониторинговую миссию Организации Договора о коллективной безопасности. "К сожалению, решение о ее развертывании на армяно-азербайджанской границе не было реализовано, но предложение остается в силе", - отметил он.