СБ РФ заявил, что Москва и Минск сплотились после вмешательства Запада в дела Белоруссии

Попытка Запада устроить госпереворот в Белоруссии и "включить страну в антироссийский "конфликтный периметр" провалилась", отметил заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Запад активно пытался вмешаться во внутренние дела Белоруссии, на этом фоне Москва и Минск еще больше сплотились, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".

"Вопреки расчетам западников мы еще теснее сплотились и нарастили темпы союзного строительства по всем основным направлениям. Правительства России и Белоруссии активно работают над реализацией 28 союзных программ, из которых 10 уже полностью выполнены. Товарооборот между нашими странами в 2022 году вырос на 12%, и эта положительная динамика сохраняется и в нынешнем году", - сказал Шевцов.

Он напомнил, что попытка Запада устроить государственный переворот в Белоруссии и "включить страну в антироссийский "конфликтный периметр" провалилась". "Слишком сильной оказалась у белорусского народа историческая память", - подчеркнул замсекретаря СБ.

Тогда, по его словам, "недруги перешли к открытой конфронтации и санкционному давлению", не прекращая в том числе идеологическую и пропагандистскую работу в попытках внести разлад в отношения России и Белоруссии.