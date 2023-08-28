В СБ РФ заявили о желании Запада создать вокруг России "конфликтный периметр"

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов отметил, что "англосаксы не заинтересованы в суверенитете и развитии государств, которые они контролируют"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Запад пытается сформировать вокруг своих геополитических противников, которыми сегодня являются Россия и Китай, "конфликтный периметр". Об этом заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Англосаксы не заинтересованы в суверенитете и развитии государств, которые они контролируют. Их цель - получить в свое распоряжение ресурсы, жизненно необходимые им для поддержания своей паразитической модели существования. Кроме того, для них существенно важнее сформировать "конфликтный периметр" вокруг своих геополитических противников, которыми сегодня являются Россия и Китай", - заметил он.

По словам Шевцова, создание подобного периметра предполагает дестабилизацию обстановки в соседних странах, включая и бывшие советские республики. "Речь идет о наглом и неприкрытом вмешательстве во внутренние дела, цивилизационной и культурной экспансии, попытках переформатировать сознание молодого поколения, подмять под себя силовые структуры, подогреть этнический сепаратизм и экстремизм", - указал он.

Переформатирование национального сознания

Замсекретаря Совбеза РФ обратил внимание, что угрозами "вторичных санкций", политическим давлением и шантажом США и ЕС стремятся заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией во всех областях - политической, экономической, культурной, гуманитарной, а также в сфере безопасности.

"Результат предсказуем и подтвержден самой историей: потеря суверенитета и национальной идентичности, рост бедности, экономический спад и депопуляция. Приведу лишь один пример: население Молдавии за последние 10 лет сократилось с 3,6 до 2,6 млн человек", - перечислил возможные последствия он.

Шевцов добавил, что, напротив, в тех же постсоветских государствах, которые выбрали самостоятельный путь развития, не присоединившись безоглядно к колониальной западной системе, сейчас наблюдается экономический подъем.

Замсекретаря Совета безопасности РФ отметил, что Запад веками ставил народы и целые государства перед дилеммой: или переформатирование национального сознания, или истребление. "Результаты мы можем наблюдать по всему миру. В Африке, Азии, Латинской Америке, да и на постсоветском пространстве, в том числе на Украине, большинство сегодняшних кризисов являются прямым следствием этой политики", - констатировал он.