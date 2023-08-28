В СБ заявили о заинтересованности РФ в скорой стабилизации ситуации в Афганистане

При этом замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов отметил, что "на стабилизацию ситуации потребуются годы, если не десятилетия"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Стабилизация ситуации в Афганистане после действий западной коалиции займет долгие годы, РФ заинтересована в том, чтобы этот процесс завершился как можно скорее, заявил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".

"На стабилизацию ситуации потребуются годы, если не десятилетия. Россия, равно как и все страны Центральной Азии, заинтересована в том, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени. При этом западники должны нести ответственность за свои действия и возместить причиненный ими ущерб", - сказал Шевцов.

По его словам, за 20 лет пребывания западной коалиции Афганистан превратился "в рассадник терроризма, экстремизма, в том числе религиозного, нелегальной миграции, наркотрафика и организованной преступности". "Западники вместе с бежавшим марионеточным правительством фактически ограбили государство. Валютные резервы в размере около $7 млрд заморожены, а если называть вещи своими именами, - украдены", - добавил замсекретаря СБ.

Он обратил внимание, что в целом в Центральной Азии есть вопросы, "связанные с границами, водопользованием, демографией". "Мы заинтересованы в том, чтобы они не становились причиной обострения обстановки, не приводили к конфликтам и не использовались внешними силами для расшатывания ситуации в регионе. Приветствуем конструктивный диалог и сотрудничество между центральноазиатскими странами, оказываем им содействие, где это необходимо", - заключил Шевцов.