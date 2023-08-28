Пасечник сообщил об отражении силами РФ за неделю более 20 попыток ВСУ прорваться в ЛНР

Потери противника составили свыше 180 солдат убитыми и ранеными, отметил врио главы республики

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Российские силы за последнюю неделю отразили более 20 попыток украинской армии прорваться на территорию ЛНР, потери противника составили свыше 180 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

"За прошедшую неделю бойцы 2-го гвардии Луганско-Северодонецкого армейского корпуса отразили 23 атаки на свои позиции со стороны врага. <…> В результате безуспешные попытки врага прорваться на участках Берестовое - Переездное, Новодружевск - Григоровка, Волчеяровка - Ивано-Дарьевка и Артемовск - Клещеевка привели его к потере порядка 185 убитых и раненых личного состава", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник рассказал, что силы РФ уничтожили 24 единицы артиллерии и минометов, в том числе польскую самоходную гаубицу Krab и гаубица М777 производства США, более 10 безоткатных орудий, 6 бронированных машин, включая танк, 10 единиц автотехники, а также 8 полевых складов боеприпасов и 3 пункта временной дислокации ВСУ.