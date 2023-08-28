В Совбезе РФ не согласны с утверждениями, что интеграционный формат СНГ уходит в прошлое

Замсекретаря СБ России Алексей Шевцов заявил, что только в сфере безопасности с начала 2022 года в рамках содружества было принято около 20 решений

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Утверждения о том, что СНГ как интеграционный формат якобы изжил себя, не соответствуют реальности, заявил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".

"Есть утверждения, а есть факты, с которыми они, скажем так, не стыкуются", - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли СНГ как интеграционный формат уходит в прошлое, как утверждают некоторые.

Например, пояснил Шевцов, только в сфере безопасности с начала 2022 года в рамках СНГ было принято около 20 решений. Устойчивый рост показывают инвестиции и товарооборот: например, объем торговли России с государствами СНГ в прошлом году превысил $100 млрд, добавил он.

"Наши народы объединяет многое: общая история, русский язык, культура, цивилизационная принадлежность. На основе этого и строится взаимодействие", - подчеркнул замсекретаря Совбеза.