Слуцкий назвал преждевременными разговоры о своем выдвижении на выборы президента России

Этот вопрос будет решаться не раньше, чем в сентябре-октябре, отметил глава ЛДПР

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС назвал преждевременными разговоры о своем выдвижении кандидатом в президенты от партии в 2024 году, заметив, что такие предложения от однопартийцев ему поступают.

"Разговор преждевременный. Об этом все чаще со мной говорят, но я думаю, что этот вопрос мы будем решать не раньше, чем в сентябре-октябре", - сказал он, комментируя публикации в СМИ на эту тему.

По словам политика, сейчас "говорить об этом рано". "Когда решение будет принято - я скажу об этом сам", - добавил Слуцкий.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее сообщала, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее в интервью ТАСС Слуцкий отмечал, что "готов реализовать любое решение, которое примет партия" касательно его возможного выдвижения кандидатом на президентских выборах.