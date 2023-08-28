Захарова отметила молчание экологических организаций в вопросе слива воды с "Фукусимы-1"

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на "слив почти 1,5 млн тонн радиоактивной воды с АЭС" в мировой океан

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мировые экологические организации в вопросе сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан "молчат как рыбы". Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на "слив почти 1,5 млн тонн радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в мировой океан". "Ядовитой морской воды, зараженной тритием, а также углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, изотопами цезия и плутония", - уточнила она.

"И что же? Вот скриншоты с сайтов "экологических" организаций. Молчат как рыбы в Тихом океане, вот уже несколько дней плавающие в тритиевой воде", - написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что "Greenpeace [организация, признанная нежелательной в РФ] и WWF [Всемирный фонд природы, признан в России иноагентом, его деятельность признана нежелательной в РФ] держали язык за зубами", когда произошел крупнейший за десятилетие разлив нефти в США. "Молчат они и сейчас. Даже, казалось бы, вездесущая Грета Тунберг ограничилась банальной ссылкой на новость без единого слова осуждения", - подчеркнула Захарова.

"Интересно, почем нынче молчание ведущих мировых экологических организаций? Или на них просто оказывают давление?" - отметила дипломат.

Сброс воды в Тихий океан

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.