В Госдуму внесли на ратификацию договор с Индонезией о выдаче преступников

Согласно пояснительной записке, документ направлен на более эффективное сотрудничество в борьбе с преступностью

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Индонезией о взаимной выдаче преступников. Документ размещен в думской базе данных.

"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Индонезией о выдаче, подписанный в провинции Бали 31 марта 2023 года", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что договор направлен на более эффективное сотрудничество в борьбе с преступностью и предусматривает, что стороны обязуются выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны.

Договор предусматривает, что выдача возможна в случае, если преступление является в соответствии с законодательством каждой из сторон "уголовно наказуемым и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание".