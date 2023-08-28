Захарова: ЕС готов жертвовать безопасностью Западных Балкан для противостояния РФ

По словам официального представителя МИД России, Евросоюз не принимает в расчет проблемы стран этого региона

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Брюссель готов пожертвовать безопасностью Западных Балкан ради противостояния Москве, ЕС не принимает в расчет реальные проблемы стран региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Реальные проблемы и чаяния Западных Балкан Евросоюзом в расчет не принимаются. В целях дальнейшего противостояния нашей стране есовцы готовы пожертвовать подлинными интересами развития и безопасности стран западнобалканского региона в нарушение одного из основополагающих принципов Устава ООН, касающегося уважения суверенитета и права на самостоятельное развитие", - сказала она в ответе на вопрос журнала "Международная жизнь".

По итогам встречи лидеров государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, прошедшей накануне, Захарова отметила, что украинская тема была искусственно поставлена "во главу угла" мероприятия. "Путем политико-экономического давления и шантажа есовцы стараются подтянуть страны Западных Балкан к своей агрессивной линии в отношении России. <...> Заставить активнее подключаться к помощи неонацистскому киевскому режиму, поддержке его ультимативных и абсолютно нежизнеспособных требований по совершенно абсурдной "формуле мира" [президента Украины] Владимира Зеленского. Именно поэтому украинская тема искусственно была поставлена "во главу угла" на афинском саммите", - сказала она.

Захарова заявила, что обещания "светлого будущего" для стран региона, которые дает ЕС в обмен на поддержку антироссийского курса, является проявлением "идеологизированного, блокового мышления", не способствующим возвращению мира и безопасности на европейский континент.