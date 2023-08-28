Сотрудники посольства РФ в Хельсинки посетили задержанного россиянина

Украинская сторона добивается выдачи Воислава Тордена из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Консульские сотрудники посольства РФ в Хельсинки посетили в тюрьме россиянина Воислава Тордена, задержанного по запросу Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в Финляндии.

"28 августа консульские сотрудники посольства России в Финляндии в сопровождении адвоката посетили в тюрьме города Вантаа задержанного финской стороной гражданина России Тордена (Петровского)", - говорится в сообщении. "В ходе встречи Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание о своем скорейшем возвращении в Россию. Состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации и перспектив ее разрешения", - отмечается в сообщении диппредставительства. - Посольство поддерживает контакт с Торденом и его адвокатом, принимает все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России", - подчеркивается в заявлении.

Воислав Торден 1987 года рождения, которого ранее звали Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.

По данным телеканала Yle, россиянин получил ВНЖ Финляндии, поскольку его жена учится в этой стране.