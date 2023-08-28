Посол России на Кипре обсудил с главой МИД республики отношения двух стран

На встрече Мурат Зязиков отметил важность восстановления прямого авиасообщения между странами

НИКОСИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Посол России на Кипре Мурат Зязиков обсудил во время встречи с главой МИД республики Константиносом Комбосом перспективы двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили российские и кипрские дипломатические источники.

"В ходе беседы [они] обсудили нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, ключевые темы международной и региональной повестки с акцентом на ситуацию в кипрском урегулировании", - отметил один из собеседников. Комбос приветствовал конструктивную позицию Москвы по кипрскому вопросу, сообщил другой источник.

На встрече посла РФ и главы МИД Кипра было также подчеркнуто наличие давней дружбы и взаимопонимания, тесно связывающих народы двух стран. Зязиков отметил важность восстановления прямого авиасообщения между Кипром и Россией. Речь идет не только о российских туристах, но и о многочисленных родственных связях. Как отметил глава российской дипломатической миссии, люди должны иметь возможность без препятствий приезжать друг к другу, навещать родственников. По его словам, это важный гуманитарный аспект.

Во время встречи Зязиков и Комбос выразили надежду на то, что, несмотря на нынешние геополитические сложности, потенциал двусторонних отношений будет восстановлен.