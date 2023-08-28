Генконсул РФ отметил оперативность властей Египта в связи с поисками россиянки в Хургаде

Сразу после исчезновения Кристины Осиповой организовали поисковую деятельность, которая продолжается до настоящего момента, сообщил Виктор Воропаев

КАИР, 28 августа. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Египетские власти проявили особую оперативность в организации поисков пропавшей 25 августа во время глубоководного погружения россиянки Кристины Осиповой в районе Хургады. Об этом сообщил в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

"Египетские власти проявили особую оперативность. Прокурор [такими вопросами здесь занимается прокуратура], с которым мы знакомы лично, в тот же день занялся этим делом, более того, посещал яхту, с которой осуществлялось погружение, и сообщил о произошедшем генконсульству. Он информировал компетентные органы Египта, как делается в таких случаях, в том числе МИД. Сразу после исчезновения были организованы поиски, которые продолжаются до сегодняшнего дня", - рассказал Воропаев.

По информации генерального консула, в поисках принимает участие в том числе египетский профессиональный технический дайвер Ахмед Габр, установивший мировой рекорд по наибольшей глубине погружения. "Он неоднократно приезжал на различные встречи дайверов-глубоководников в России, установил рекорд Гиннесса, в свое время погрузившись на глубину 500 м, насколько мне известно, он продолжает принимать участие в поисках", - отметил Воропаев.

Генеральный консул рассказал, что россиянка приехала в Хургаду вместе со своим мужем и группой дайверов из Санкт-Петербурга. "Насколько нам известно, они уже не первый раз погружаются, судя по всему, профессионалы. Остановились они не в гостинице, арендовали яхту вместе с другими дайверами ради погружений. 25 августа, со слов супруга, они начали погружение", - сказал Воропаев. Судя по данным компьютера, дайверы погрузились на глубину 122 м, где оба потеряли создание. Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил, что жены рядом нет. По мнению Воропаева, тот факт, что супруги погружались на глубину больше 30-40 м, говорит о том, что они профессионалы, которые соблюдают необходимые особенности глубоководного погружения, в частности, подбирают специальную смесь, осуществляют особым образом всплытие, чтобы избежать кессонной болезни.

Генеральное консульство находится в постоянном контакте со всеми компетентными египетскими органами и с мужем пропавшей женщины, подчеркнул генконсул.