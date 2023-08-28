Захарова сообщила о колоссальной роли Лаврова в принятии Эфиопии в БРИКС

Она войдет в состав объединения с 1 января 2024 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сыграл колоссальную дипломатическую роль в вопросе присоединения Эфиопии к БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Да, это могу подтвердить. Действительно, это так. Колоссальную дипломатическую роль сыграл министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в том, что Эфиопия стала полноправным членом БРИКС", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, являлся крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.