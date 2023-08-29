На Алтае аннулировали регистрацию кандидата от Партии пенсионеров на губернаторские выборы

Елена Хрусталева заявила об отказе участвовать в выборах, желая поддержать кандидатуру действующего губернатора Виктора Томенко

БАРНАУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Регистрация кандидата от Партии пенсионеров Елены Хрусталевой на предстоящих выборах на должность губернатора Алтайского края аннулирована. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале краевого избиркома.

"Избирательной комиссией Алтайского края аннулирована регистрация кандидата на должность губернатора Алтайского края Хрусталевой Елены Викторовны, выдвинутой региональным отделением Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Алтайском крае", - говорится в сообщении.

Решение принято на основании поданного ранее Хрусталевой заявлении об отказе участвовать в выборах. Отказ, по ее словам, обусловлен желанием поддержать кандидатуру действующего губернатора Виктора Томенко.

Таким образом, на выборах главы региона осталось четыре зарегистрированных кандидата, в числе которых представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Евгения Боровикова, кандидат от ЛДПР Сергей Булаев, Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России", а также действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Подача документов завершилась 29 июля.

Выборы главы края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать дистанционно в единый день голосования, 10 сентября.