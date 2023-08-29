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обновлено 29 августа, 06:05
Военная операция на Украине

Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза считает, что оно дает Москве возможность действовать "против всех и каждого" в НАТО

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Согласие Запада на удары Киева по Крыму является casus belli (лат. "повод для войны") и дает Москве возможность действовать "против всех и каждого" в НАТО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, "например в Крыму". Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры", - написал он в своем Telegram-канале.

Как считает Медведев, это - "рафинированный casus belli", а для России означает "возможность действовать в рамках jus ad bellum (лат. "право войны" - прим. ТАСС) против всех и каждого в странах НАТО". "Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе", - констатировал он.

В заключение политик привел несколько цитат, в том числе одну - из последней книги Нового Завета, Откровения Иоанна Богослова, также известного как "Апокалипсис" (греч. - откровение). "В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них" (Откровение. 9:6)", - процитировал он.

После этого Медведев поместил выдержку из слов Владимира Ленина ("Нас помнят, пока мы мешаем другим") и адресованное западным послам высказывание Никиты Хрущева ("Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним"). 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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