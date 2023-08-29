Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением Апокалипсиса

Зампред Совбеза считает, что оно дает Москве возможность действовать "против всех и каждого" в НАТО

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Согласие Запада на удары Киева по Крыму является casus belli (лат. "повод для войны") и дает Москве возможность действовать "против всех и каждого" в НАТО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, "например в Крыму". Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры", - написал он в своем Telegram-канале.

Как считает Медведев, это - "рафинированный casus belli", а для России означает "возможность действовать в рамках jus ad bellum (лат. "право войны" - прим. ТАСС) против всех и каждого в странах НАТО". "Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе", - констатировал он.

В заключение политик привел несколько цитат, в том числе одну - из последней книги Нового Завета, Откровения Иоанна Богослова, также известного как "Апокалипсис" (греч. - откровение). "В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них" (Откровение. 9:6)", - процитировал он.

После этого Медведев поместил выдержку из слов Владимира Ленина ("Нас помнят, пока мы мешаем другим") и адресованное западным послам высказывание Никиты Хрущева ("Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним").