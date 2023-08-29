Пушилин: число погибших мирных граждан в ДНР из-за кассетных боеприпасов кратно возросло

По словам врио главы республики, "обстрелы сейчас страшные"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество случаев гибели мирного населения в Донецкой Народной Республике кратно возросло после начала применения Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала Обстрелы сейчас страшные.

"Обстрелы сейчас страшные, но я рассчитываю найти нестандартный способ [защитить жителей]. <...> Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно. Здесь нужно принимать дополнительные меры [по защите], возможности такие есть", - сказал Пушилин.