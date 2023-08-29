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обновлено 29 августа, 07:34
Военная операция на Украине

Пушилин: число погибших мирных граждан в ДНР из-за кассетных боеприпасов кратно возросло

По словам врио главы республики, "обстрелы сейчас страшные"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество случаев гибели мирного населения в Донецкой Народной Республике кратно возросло после начала применения Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала Обстрелы сейчас страшные.

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"Обстрелы сейчас страшные, но я рассчитываю найти нестандартный способ [защитить жителей]. <...> Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно. Здесь нужно принимать дополнительные меры [по защите], возможности такие есть", - сказал Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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