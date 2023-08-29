29 августа, 07:35
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что ВСУ подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного

Как отметил врио главы ДНР, обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

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"У нас две горячих точки на южнодонецком направлении - это Урожайное и Старомайорское. Противник не имеет возможности закрепиться в Урожайном - негде закрепляться. Там [фиксируется] снижение интенсивности боевых действий, говорят, что там проходит ротация. Мы это тоже фиксируем, но мы видим изменение характера боевых действий", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он добавил, что обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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