Пушилин заявил, что ВСУ подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного

Как отметил врио главы ДНР, обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"У нас две горячих точки на южнодонецком направлении - это Урожайное и Старомайорское. Противник не имеет возможности закрепиться в Урожайном - негде закрепляться. Там [фиксируется] снижение интенсивности боевых действий, говорят, что там проходит ротация. Мы это тоже фиксируем, но мы видим изменение характера боевых действий", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он добавил, что обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней.