Даванков представил свою предвыборную программу кандидата на пост мэра Москвы

Документ содержит 12 тематических разделов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, первый замруководителя думской фракции "Новые люди" Владислав Даванков представил свою предвыборную программу кандидата в мэры Москвы. Она предусматривает в том числе борьбу с уплотнительной застройкой в столице, передает корреспондент ТАСС.

"Главная боль Москвы - это уплотнительная застройка. От нее все остальные проблемы. Мест в школах не хватает - и в Зеленограде, и в Тушино. Люди из Алексеевского района полдня едут в больницу в Коммунарке, потому что чиновники дооптимизировались. Поэтому мой первый указ на посту мэра - полный запрет на уплотнение Москвы. Без вариантов. Иначе для людей места не останется", - сказал Даванков.

Программа содержит 12 тематических разделов. В ней уделено внимание в том числе поддержке семей с детьми и равномерному развитию районов столицы. Даванков предлагает создать в районах 10 отраслевых кластеров, которые станут точкой роста, привлекут новые компании и производства. Также программа включает в себя разделы: здравоохранение и образование, IT и цифровое развитие, ЖКХ и благоустройство, общественный транспорт. В частности, Даванков предлагает вернуть в каждую школу штатную медсестру, чтобы дети могли оперативно получить первую помощь.

По словам кандидата, программу написали сами москвичи, а не эксперты в кабинетах. "Это настольная книга будущего мэра. Мы собрали больше тысячи идей. Каждую обсудили с экспертами и отобрали только те, которые реально можно воплотить за пять лет. Потому что мы готовы отвечать за свои слова и доказывать их на деле", - подчеркнул Даванков.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.