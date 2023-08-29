Песков: Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с Шольцем и Макроном

По словам пресс-секретаря главы государства, очевидно не только "вербальное", но и фактическое подтверждение неэффективности западных санкций

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидерами других государств, вводивших эти рестрикции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я со своей стороны могу только подтвердить, что, действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили", - сказал представитель Кремля. Так Песков прокомментировал публикацию газеты Bild, в которой был приведен диалог Макрона и Шольца после переговоров с Путиным в марте 2022 года. Лидеры Франции и ФРГ были удивлены тем, что президент РФ не упомянул санкции, введенные против Москвы.

Песков отметил, что сейчас очевидно не только "вербальное", но и фактическое подтверждение неэффективности западных санкций. "Я имею в виду данные о росте нашей экономики, данные о расширении нашей экономики, данные Всемирного банка о вхождении России в ряд ведущих экономик Европы", - сказал он.