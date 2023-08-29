Песков заявил, что Украина старается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией

По словам пресс-секретаря президента РФ, страны Запада отдают себе отчет в опасности этого

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления украинских властей о том, что Запад якобы одобряет удары Киева по "всему российскому", в том числе и по Крыму.

"В это хотят верить представители киевского режима. И, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет в том, что [будут] неизбежные издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет вот это столкновение точек зрения. Мы очень внимательно за этим наблюдаем", - отметил представитель Кремля.